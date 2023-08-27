В Ростове разыскивают нуждающегося в медпомощи 49-летнего мужчину

В день пропажи мужчина был одет в серую футболку, черные брюки и кроссовки с фиолетовой подошвой. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Ростове волонтеры разыскивают 49-летнего местного жителя Андрея Синякова, который 24 августа пропал без вести. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что в четверг мужчина ушел из медицинского учреждения. После этого его больше никто не видел. Отмечается, что человек нуждается в медицинской помощи.

В день пропажи Андрей Синяков был одет в серую футболку, черные брюки и кроссовки с фиолетовой подошвой. На вид рост мужчины - 160 см, у него среднее телосложенин, глаза карие, волосы русые.

Если вам что-то известно о Андрее Синякове, сообщите об этом по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

Напомним, что в Ростовской области разыскивают 19-летнего Кирилла Шевченко, который в родном селе Покровское Неклиновского района пошел погулять с друзьями и больше не вернулся. Его последний раз видели в маршрутке, ехавшей в Таганрог.

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