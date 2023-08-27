В Ростовской области в реконструкции боев приняли участие военные из СВО

В этом году Ростовская область отметила 80-летие освобождение от фашистов. Фото: поисковое движение "Миус-Фронт".

В воскресенье, 27 августа, в Ростовской области прошла военно-историческая реконструкция «Бои на Южном направлении 1943 года — прорыв Миус-фронта».

Состоялась она на Самбекских высотах и в этом году была уникальна тем, что в реконструкции принимали участие добровольцы, участвующие в специальной военной операции, а также реконструкторы из соседних ДНР и ЛНР.

Во время реконструкции руководитель донского поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков отметил схожесть происходящих сейчас событий на Донбассе с тем, что было в 1943 году.

Отметим, что реконструкция прошла в рамках фестиваля, посвященного Дню освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

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