В Ростове разыскивают 49-летнего мужчину, пропавшего из медучреждения

В Ростове разыскивают 49-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове 49-летний мужчина ушел из медучреждения и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Адрея Синякова последний раз видели 24 августа. Мужчина ушел из больницы и скрылся в неизвестном направлении. Медики, заметив пропажу, забили тревогу. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы, чтобы найти мужчину. Отметим, что Андрей может нуждаться в медицинской помощи.

Рост пропавшего – около 160 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в серую футболку, черные брюки, кроссовки с фиолетовой подошвой.

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