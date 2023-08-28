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НовостиПроисшествия28 августа 2023 5:51

В Ростове-на-Дону местная жительница устроила дебош в ночном клубе

Ростовчанка из-за громкой музыки устроила дебош в одном из ночных клубов
Лейла МИРИШОВА
Ростовчанка из-за громкой музыки устроила дебош в одном из ночных клубов

Ростовчанка из-за громкой музыки устроила дебош в одном из ночных клубов

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове местная жительница разгромила ночной клуб. Инцидент произошел на улице Станиславского. Ростовчане опубликовали видео с шумных вечеринок в местных группах в соцсети.

На кадрах видно, что ночное заведение расположено рядом с жилыми домами. Местной жительнице надоел громкий шум, и она решилась на кардинальные меры. Ростовчанка пришла в ночной клуб и устроила дебош. Однако, девушку попросили покинуть заведение.

В комментариях под публикацией многие ростовчане поддержали девушку, однако способ ее борьбы с шумным заведением посчитали неразумным.

В ГУ МВД по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали.

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