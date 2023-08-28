В Ростове часть улицы 2-й Володарского сделают односторонней

Односторонним станет участок дороги по улице 2-й Володарского от переулка Салютина до улицы Дубовского в западном направлении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова решил изменить схему движения по улице 2-й Володарского. Об этом ростовчан предупредили на сайте городской администрации.

Таким образом городские власти хотят повысить пропускную способность улицы, а также безопасность дорожного движения.

В частности, с 17 сентября будет введено одностороннее движение по улице 2-й Володарского от переулка Салютина до улицы Дубовского в западном направлении.

Отметим, что это участок дороги менее ста метров. Но водителям надо быть готовыми, что привычный маршрут движения надо будет перестроить.

Напомним, что в Ростове до конца августа пройдет массовое отключение света. Проходить оно будет в рабочее время и необходимо для планового ремонта сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на неделю 28 августа — 1 сентября: жара +32 и порывистый ветер

Перепады от +4 до +32 и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Ростовской области (подробности)