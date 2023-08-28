В Ростовской области у рыбака-браконьера забрали больше сотни рыб

На реке Маныч в донском крае поймали рыбака-браконьера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сальском районе Ростовской области задержали 55-летнего местного жителя, который незаконно ловил рыбу в промышленных масштабах. Оперативники поймали мужчину в акватории Маныча.

При обыске у него изъяли моторную лодку, 450 метров ставных сетей и 140 штук рыбы разной породы, в том числе леща, окуня, карася, густеру, судака, сазана и рыбца.

- Сумма ущерба составила более 67 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В отношении мужчины завели дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Если суд признает вину, то рыбак может сесть в тюрьму сроком до двух лет.

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