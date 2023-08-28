В Ростове-на-Дону гостиница «Эрмитаж» перешла в собственность ГК «Миллениум»

Общая площадь объекта - 1380 кв. метров Фото: Вадим ПОПОВ

В Ростове-на-Дону владелец гостиниц ГК «Миллениум» бизнес-семьи Сичинава приобрел трехзвездочный отель «Эрмитаж», который находится на улице Ульяновской. Эту информацию изданию «Город N» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма купли-продажи гостиницы «Эрмитаж», по предварительным оценкам, может составлять около 150 млн рублей, так считают некоторые эксперты.

Здание, о котором идет речь, ввели в эксплуатацию в 2007 году. Всего в нем 7 этажей, в том числе два подземных. В гостинице имеются 31 номер, конференц-зал на 40 мест, бизнес-центр, лобби-бар и ресторан. Общая площадь - 1380 кв. метров.

«Эрмитаж» был четырехзвездочным до 2019 года, в 2022 году отелю присвоили три звезды. Для возвращения первоначального статуса, предположительно, могут потребоваться дополнительные финансовые вложения в обновление объекта.

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