В конце лета в Ростовской области по ночам прогнозируют до +4 градусов

Температура воздуха начнет понижаться уже с ночи вторника Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце лета в Ростовской области ночная температура воздуха может понизиться до +4 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

29 августа по ночам ожидается +15-20, в отдельных районах +10, в крайних северных территориях до +6 градусов. Днем обещают +21-26, по югу до +29. Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с.

30 августа ночью ожидается +9-14 градусов, по северу и востоку до +4. Днем столбики термометров сохранятся в районе +19-24, по югу будет +27. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с.

Добавим, существенных осадков в указанные два дня не прогнозируют.

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