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НовостиОбщество28 августа 2023 11:29

В Ростовской области на ремонт дорог дополнительно потратят 615 млн рублей

Казначейский кредит на ускоренный ремонт дорог получит Ростовская область
Ангелина СКИБА
На выделенные средства собираются обновить девять участков донских дорог

На выделенные средства собираются обновить девять участков донских дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область дополнительно получит на ремонт дорог 615 млн рублей казначейского кредита. Опережающее финансирование поступит в рамках нацпроекта, сообщают власти региона.

Выделенные средства помогут в ускоренном темпе привести в порядок девять участков донских дорог. Речь идет об объектах в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах, их общая протяженность должна составить около 50 км.

Ремонт выполнят:

- на трассе Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево - Снежное (до границы с ДНР), а также на четырех участках дороги, ведущей к селам Новиковка, Лысогорка и Каршенно-Анненка;

- на 14-километровом участке трассы Таганрог - Федоровка и 7-километровом отрезке пути Таганрог - Беглица;

- на участках дорог Миллерово - Луганск и Ростов-на-Дону - Дебальцево.

- Благодаря казначейским кредитам мы сможем уже сейчас получить необходимые средства на реализацию важных дорожных объектов и приступить к работам в текущем году, – прокомментировал заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Добавим, всего казначейские кредиты на улучшение дорог в этом году поступят в 70 субъектов России. Всего регионам планируют перечислить 120,5 млрд рублей.

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