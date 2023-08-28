В Ростовской области на ремонт дорог дополнительно потратят 615 млн рублей

На выделенные средства собираются обновить девять участков донских дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область дополнительно получит на ремонт дорог 615 млн рублей казначейского кредита. Опережающее финансирование поступит в рамках нацпроекта, сообщают власти региона.

Выделенные средства помогут в ускоренном темпе привести в порядок девять участков донских дорог. Речь идет об объектах в Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах, их общая протяженность должна составить около 50 км.

Ремонт выполнят:

- на трассе Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево - Снежное (до границы с ДНР), а также на четырех участках дороги, ведущей к селам Новиковка, Лысогорка и Каршенно-Анненка;

- на 14-километровом участке трассы Таганрог - Федоровка и 7-километровом отрезке пути Таганрог - Беглица;

- на участках дорог Миллерово - Луганск и Ростов-на-Дону - Дебальцево.

- Благодаря казначейским кредитам мы сможем уже сейчас получить необходимые средства на реализацию важных дорожных объектов и приступить к работам в текущем году, – прокомментировал заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Добавим, всего казначейские кредиты на улучшение дорог в этом году поступят в 70 субъектов России. Всего регионам планируют перечислить 120,5 млрд рублей.

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