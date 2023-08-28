В мошеннические схемы стали вовлекаться сразу несколько родственников

Мошенники начали обманывать не только клиентов банка, но и их родственников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России, по сообщению Сбера, растет количество случаев, когда мошенники обманывают не только клиентов банка, но и их родственников. Злоумышленники звонят человеку и предупреждают, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит. Чтобы это предотвратить, клиент должен сам оформить такое количество займов, когда кредитные организации уже не смогут предоставлять ему средства. Причем снятые деньги потенциальная жертва должна перевести на так называемый «безопасный» счет. Однако с него, на самом деле, мошенники впоследствии деньги и уведут. Но предварительно они расспросят человека об имеющихся родственниках, «ведь им тоже может угрожать опасность».

Родных жертвы мошенники также будут убеждать перевести деньги на «безопасный» счет. В результате сразу несколько родственников могут стать жертвами преступления. Причем, вероятно, люди переведут не только собственные, но и заемные средства.

– Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убеждён, что пытается предотвратить оформление кредита на своё имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам. Хочу напомнить главные правила финансовой безопасности: ни о чём не разговаривать с мошенниками, ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные и данные родственников, а если всё же возникли сомнения — перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, всё ли в порядке, – прокомментировал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.