Начальника полиции Миллерово заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

Задерживали полицейском совместно оперативники собственной безопасности и сотрудники ФСБ. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Миллерово правоохранители задержали заместителя начальника — начальника полиции Отдела МВД России по Миллеровскому району. Его подозревают в покушение на посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе донского следкома.

Задержание стало результатом совместной работы оперативников собственной безопасности главка полиции и сотрудников ФСБ.

По версии следствия, в августе полицейский получил 3 миллиона рублей, чтобы потом передать их дальше. Деньги ему дал мужчина, чтобы его сыну не предъявляли обвинение по более тяжкой статье, благодаря чему в суде бы ему назначили более мягкое наказание. После получения денег полицейского задержали.

В следственном управлении уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве». В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

— При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, — уточнили в главке полиции.

Напомним, под Ростовом женатый мужчина обманул семерых любовниц на восемь миллионов рублей. Сделал он это всего за один год.

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