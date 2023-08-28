На развитие казачьего образования в Ростовской области потратят 1,3 млрд рублей

Сейчас в регионе действует 689 учреждений с казачьим статусом. Фото: сайт правительства РО.

На совершенствование системы казачьего образования в Ростовской области в 2023 году направлена сумма в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- В основе казачьего образования заложено единство обучения и воспитания, через призму культуры, сформированной на идеях патриотизма, духовности и служения Отечеству, – прокомментировал замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В современных условиях этот вопрос тем более актуален, отметил чиновник.

Сейчас в регионе действует 689 учреждений, которые имеют статус казачьих. И их количество продолжает расти. С начала этого года еще 24 учреждения получили аналогичный статус.

Напомним, в Ростовской области система казачьего образования распространяется на детские сады, школы, ссузы и высшую школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский художник планирует сфотографировать сотню российских казаков

Максим Ильинов рассказал, для чего ему это нужно (подробнее)