В России увеличилось количество банковских вкладов

Фото: пресс-служба ВТБ.

В России значительно увеличилось количество вкладов в рублях после того, как Центробанк повысил ключевую ставку.

Так, за первые первые восемь дней после повышения ставок по данным ВТБ, в банке было открыто около 149,7 тысячи рублевых депозитов. Это в 2,6 раза больше, чем было за столько же дней ранее. Всего в банке разместили более 812 млрд рублей.

— Решение регулятора резко повысить ключевую ставку привело к росту доходности сберегательных продуктов в российских банках. ВТБ одним из первых на рынке установил максимальные значения по вкладам, а также на 2 пп повысил ставки для первых открываемых накопительных счетов. Обновленные условия обеспечили значительный дополнительный приток вкладчиков. Клиенты стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе — на длительный срок, защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную "подушку" в новых условиях. Предполагаем, что этот тренд будет продолжен, и часть клиентов захочет нарастить текущие накопления для будущих покупок", — сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Также, РНКБ зафиксировал значительный рост спроса на рублевые вклады после корректировки ставок с 22 августа. Всего за два дня после введения новых условий, клиенты открыли около 7 тысяч депозитов, в то время как обычно в банке оформляют около 600 депозитов ежедневно. В результате, объем рублевых депозитов в РНКБ увеличился на 0,5 миллиарда рублей и достиг отметки в 82,7 миллиарда рублей.