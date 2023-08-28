В Сальске 1 сентября откроются первые в районе детские сады с яслями

Каждый детский сад рассчитан на 80 мест. Фото: сайт правительства РО.

В Сальске в начале осени откроются детские сады «Березка» и «Сказка». Они возведены в рамках программы «Развитие образования», сообщается на сайте правительства региона.

– Просторные и современные детские сады рассчитаны на 80 мест каждый. При этом по 20 мест предназначены для детей в возрасте до трёх лет, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Детские сады соответствуют всем последним требованиям. Малышей ждут игровые комнаты, раздевалки, буфеты, спальни, санузлы. Также здесь будут залы для занятия физкультурой и музыкой, учебные классы, медицинские блоки. На улице детвора сможет играть на оборудованных площадках. Причем совершать прогулки можно будет в любую погоду. Для этого во дворах предусмотрены навесы.

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