В школах Ростова-на-Дону не хватает 46,8 тысячи мест

Ситуация непростая, но тенденция должна измениться в лучшую сторону Фото: Ксения КОНЮХОВА

46,8 тысячи мест не хватает в школах Ростова-на-Дону, а в детских садах дефицит составляет 19 тысяч мест. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на председателя комиссии городской думы по образованию и культуре Юлию Исакову.

Представитель городской думы отметила, что сложности с набором детей в детсады сейчас наблюдаются в трех районах донской столицы. По школам такая же ситуация сохраняется в пяти районах: Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Первомайском и Ворошиловском.

Сокращать дефицит власти намерены постепенно, в частности с помощью увеличения градостроительных норм. Например, для школ норматив по числу мест на тысячу человек собираются повысить со 106 до 118 мест. Кроме этого, есть надежды на дополнительные места, которые появятся после ввода дошкольных учреждений в новых ЖК.

- Ситуация непростая, особенно в плотно застроенных районах, но тенденция будет меняться в лучшую сторону. В 2023 году заработают четыре новые школы, еще шесть откроются после капремонта. Это 5,4 уже тысячи мест. При установленных темпах строительства и соблюдении нормативов сможем ликвидировать вторую смену и разгрузить группы в детсадах, - выразила уверенность Юлия Исакова.

Напомним, новые нормативы градостроительного проектирования в Ростове-на-Дону утвердили в конце июня. В них прописали, сколько школ, детсадов, поликлиник должно быть в городе.

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