15-километровый затор собрался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

На трассе столкнулись «КамАЗ» и Scania. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

28 августа на трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским из-за ДТП растянулся внушительный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 17:30, протяженность пробки составляет 14,9 км. Машины стоят от хутора Холодный Плес до Верхнеговейного.

По данным УГИБДД, авария произошла около четырех часов назад. По предварительным данным, 59-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру Scania.

- Мужчина, который управлял «КамАЗом», скончался на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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