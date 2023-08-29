После пожара на Театральном спуске в Ростове выплаты получили 403 пострадавших

После пожара около 700 ростовчан остались без крыши над головой. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону после пожара на Театральном спуске 21 августа 2017 года меры соцподдержки на покупку нового жилья по состоянию на август 2023 года получили 403 человека. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе администрации донской столицы.

- Данная выплата является мерой социальной поддержки пострадавших и не носит компенсационный характер, - подчеркнули в администрации города. - Получили меры социальной поддержки и приобрели жилые помещения 403 человека.

Напомним, в пожаре, разгоревшемся в районе Театрального спуска в августе 2017 года в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля, Нижнебульварной, сгорело 160 домов. Погиб один человек. Без крова остались около 700 ростовчан.

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