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НовостиОбщество28 августа 2023 21:00

После пожара на Театральном спуске в Ростове выплаты получили 403 пострадавших

Власти Ростова: 403 человека получили деньги на новое жилье после пожара на Театральном спуске
Татьяна ТИХОНОВА
После пожара около 700 ростовчан остались без крыши над головой.

После пожара около 700 ростовчан остались без крыши над головой.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону после пожара на Театральном спуске 21 августа 2017 года меры соцподдержки на покупку нового жилья по состоянию на август 2023 года получили 403 человека. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе администрации донской столицы.

- Данная выплата является мерой социальной поддержки пострадавших и не носит компенсационный характер, - подчеркнули в администрации города. - Получили меры социальной поддержки и приобрели жилые помещения 403 человека.

Напомним, в пожаре, разгоревшемся в районе Театрального спуска в августе 2017 года в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля, Нижнебульварной, сгорело 160 домов. Погиб один человек. Без крова остались около 700 ростовчан.

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