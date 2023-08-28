В Таганроге завершился Всероссийский молодежный форум ИТ-технологий

В Таганроге подошел к концу молодежный ИТ-форум, который объединил 500 участников. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге завершился молодежный Всероссийский ИТ-форум «ФИЧА». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Отметим, что мероприятие объединило около 500 молодых людей из 56 регионов России. Форум проходил на базе Инженерно-технологической академии Южного федерального университета. На протяжении четырех дней ребята активно знакомились друг с другом, проходили интересные мастер-классы, лекции, а также участвовали в круглых столах. Церемония закрытия форума прошла вечером 26 августа на Октябрьской площади.

Ребята также посетили Ростов-на-Дону, Новочеркасск, а также «Самбекские высоты» под Таганрогом. Кроме того, в рамках форума в Центральном парке города прошел ночной забег, в котором приняли участие более 300 человек.

Также на Октябрьской площади на протяжении всего форума работала практическая выставка, где каждый желающий мог познакомиться с изобретениями в IT сфере.

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