На дороги Ростовской области нанесли шесть тысяч км разметки по нацпроекту

В регионе за шесть месяцев 2023 года нанесли шесть тысяч км дорожной разметки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка шести тысяч километров дорожной разметки нанесено в Ростовской области за полгода в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает министерство транспорта донского региона.

Помимо этого, Ростовской области проведены и другие мероприятия для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов на дорогах региона.

Например, беседы с детьми и родителями о причинах ДТП, о том, как должны вести себя на дороге дети-пешеходы и что бывает, если за руль пытается сесть водитель, которому еще нет 18 лет. Также ребятам рассказывают о правилах безопасности во дворе, где едут и паркуются машины, напоминают о безопасной езде на велосипедах.

Напомним, в минтранспорта рассказали, что на ремонт дорог в Ростовской области направят дополнительные 615 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на ремонт дорог дополнительно потратят 615 млн рублей

Казначейский кредит на ускоренный ремонт дорог получит Ростовская область (подробнее)