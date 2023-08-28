В Таганроге последняя рабочая неделя лета будет солнечной

Жителей Таганрога в последние летние дни будет радовать солнечная погода и +32 Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге в последнюю неделю лета синоптики прогнозируют солнечную погоду. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

По прогнозам синоптиков, понедельник стал самым жарким на этой неделе. Так, 28 августа в приморском городе будет солнечно, а столбики термометров покажут до +32 градусов. К вечеру в Таганроге стало прохладнее до +20 градусов.

Во вторник и среду, 29 и 30 августа, в городе ожидается также солнечно, однако максимальная температура воздуха составит +28 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +17.

В четверг гостей и жителей города будет ждать повышение температуры воздуха на 2 градуса тепла днем. Так, столбики термометров достигнут до +30 градусов. В вечернее время ожидается до +17 градуса.

С 1 сентября в приморском городе вновь ожидается жара до + 31 градуса, а к вечеру столбики термометра опустятся до +19 градуса.

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