Ростовский суд отказал в иске о выплате 215 миллионов рублей миллиардеру Ивану Саввиди

Компания не смогла вернуть долг крымской организации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский арбитражный суд отказал компании донского миллиардера в удовлетворении иска против ООО «Торгсервис». Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Компания Ивана Саввиди ООО «Агроком Холдинг» направила иск еще в прошлом году. Суть требования заключалась в том, чтобы вернуть деньги, которые ростовская организация некогда одолжила ООО «Ассорти-Крым». Речь шла почти о 215 миллионах рублей (12 договоров, крупнейший из которых был на 92 миллиона рублей).

Заседания неоднократно переносили. За это время крымская компания, занимающаяся торговлей продовольствие и алкоголем, сменила название на «Торгсервис».

Суд вынес решение 22 августа 2023 года. В документах сказано, что в удовлетворении иска отказано. Решение вступит в силу 22 сентября, если стороны не его не обжалуют.

Ранее ООО «Агроком Холдинг» добился возврата долга от ООО Торговый дом «КВС». Суд удовлетворил иск компании на 519 миллионов рублей.

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