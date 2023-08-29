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НовостиОбщество29 августа 2023 4:36

В Ростове 29 августа ожидается солнечная и прохладная погода

Ростовчан после жаркого дня будет ждать ясная погода и +26
Источник:kp.ru
В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +26

В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +26

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону после жаркого понедельника ожидается прохладная погода. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 29 августа, в донской столице ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит до +22 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +26, а к вечеру в городе станет прохладнее до +19 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10-11 метров в секунду.

Отметим, что последние дни августа ожидаются прохладными. Столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов в дневное время, а вечером температура понизится до +13 градусов.

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