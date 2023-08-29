В Ростове 29 августа ожидается солнечная и прохладная погода

В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +26 Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону после жаркого понедельника ожидается прохладная погода. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 29 августа, в донской столице ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит до +22 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +26, а к вечеру в городе станет прохладнее до +19 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10-11 метров в секунду.

Отметим, что последние дни августа ожидаются прохладными. Столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов в дневное время, а вечером температура понизится до +13 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на неделю 28 августа — 1 сентября: жара +32 и порывистый ветер

Перепады от +4 до +32 и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Ростовской области (подробнее)