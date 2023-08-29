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НовостиОбщество29 августа 2023 4:54

В Ростове пропавшего из медучреждения мужчину нашли живым

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 49-летнего мужчину
Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 49-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 49-летнего мужчину

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове поисковики нашли исчезнувшего 49-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что ростовчанин пропал из медучреждения. Мужчина вышел из больницы 24 августа, и больше никто его не видел. Медики, заметив пропажу, забили тревогу. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывали все улицы и районы города. Информация о местонахождении мужчины появилась 28 августа.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Напомним, что в Ростове с 1 марта разыскивают 47-летнего мужчину. Александр Чернов на протяжении нескольких месяцев не выходит на связь с близкими.

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