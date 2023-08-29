В Ростовской области задержали начальника отдела полиции за взятку в 3 млн рублей

В Миллерово задержали за взяточничество начальника отдела полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали замначальника полиции Отдела МВД России по Миллеровскому району. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом заявили в пресс-службе Следкома.

По информации ведомства, в августе текущего года сотрудник правоохранительных органов получил порядка 3 млн рублей от мужчины. За вознаграждение полицейский обещал не предъявлять его сыну обвинение по более тяжкой статье. После получения суммы правоохранителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве».

Если его вину докажут, то сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Напомним, что в Егорлыкском районе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за взяточничество.

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