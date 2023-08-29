Житель Ростовской области устроил аварию с погибшим и пострадавшими в Минводах

Водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Фото: управление Госавтоинспекции Ставрополья

Водитель из Ростовской области устроил аварию в Минеральных Водах. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

По данным ведомства, авария произошла вчера ночью на трассе «Кавказ», проходящей через город. Предварительно, водитель Volkswagen Polo выехал на перекрестке на красный свет и столкнулся с Kia Optima.

После случившегося скончалась 41-летняя пассажирка Volkswagen, жительница Минераловодского округа. Также с тяжелыми переломами и травмами в больницу были доставлены водитель Volkswagen и пассажирка Kia.

- Спровоцировал происшествие 39-летний житель Ростовской области, который злостным нарушителем ПДД не является. Был ли он трезв, будет установлено в рамках экспертизы. Проводится проверка, - прокомментировали в УГИБДД Ставрополья.

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