В Ростовской области женщина приютила подругу, а та ее обокрала

Оперативники быстро вывели на чистую воду подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зерноградском районе Ростовской области местная жительница теперь еще долго не решится на добрые дела. Из-за своей отзывчивости 29-летняя Ирина (имя изменено - прим. ред.) лишилась и денег, и дружбы.

Как-то к ней обратилась приятельница.

- Выручай, подруга, жить негде, - сказала 25-летняя девушка.

Ирине стало жалко знакомую, и она пустила ее к себе пожить. Но через пару дней женщина обнаружила, что пропали все ее сбережения – 35 тысяч рублей, которые она хранила под матрасом.

Дончанка пошла с заявлением в полицию. Оперативникам не составило труда вычислить воришку. Ею оказалась та самая подруга, которую Ирина пустила в свой дом.

- На нее завели дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МДВ по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину дончанки признают, ее могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

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