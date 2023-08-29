Заморный период в Таганрогском заливе Ростовской области: правила добычи рыбы, штрафы, уголовное наказание

Добыча рыбы разрешена, но за нарушения придется отвечать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заморный период действует в Таганрогском заливе Ростовской области по приказу Федерального агентства по рыболовству Азово-Черноморского территориального управления. Об этом напоминает пограничное управление ФСБ России по донскому региону.

Чтобы исключить массовую гибель бычков на жаре в воде с недостаточным содержанием кислорода, рыболовам разрешается добывать рыбу механизированными драгами в районе, где разрешено использовать для промысла механизированные орудия лова.

- За нарушение правил грозит не только административная, но и уголовная ответственность по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет, - прокомментировали в ведомстве. - В особых случаях, если в орудиях лова окажутся ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу России, нарушители могут быть привлечены по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов», где предусмотрено максимальное наказание до девяти лет лишения свободы.

Информация о завершении заморного периода в Таганрогском заливе Азовского моря будет опубликована на сайте Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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