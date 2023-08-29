В Ростове вспоминают 18 бойцов, ценой жизни приблизивших победу в Курской битве

18 пограничников ценой своих жизней помогли приблизить победу. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе 2023 года в России отмечается 80-летие со дня окончания Курской битвы. В победе Советского Союза в ней немаловажную роль сыграли советские пограничники, напоминают в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.

В 1943 году пограничный взвод во главе с лейтенантом Александром Демидовичем Романовским ценой жизни не дал фашистам прорваться на Тепловские высоты северного фаса Курской дуги.

18 советских бойцов штурмом заняли господствующую высоту у Самодуровки и стали укрепляться. Перед ними стояла задача - продержаться до подхода основных сил Памирского полка. На горсть пограничников противник бросил порядка 200 фашистов, усиленных бронетехникой. Командир взвода лейтенант Александр Романовский понимал, что еще есть возможность отойти, но сделать это сейчас – значит оголить тыл ничего не подозревающих частей, занятых перегруппировкой.

Он отдал свой последний приказ – стоять насмерть! Защитники отбили три вражеских атаки. Когда кончились патроны - пошли в рукопашную и подарили время для прибытия подкрепления.

Подошедшие основные силы полка увидели у высоты сотни убитых гитлеровцев и три подбитых танка. Все 18 защитников были представлены к званию Героя Советского Союза посмертно.

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