Таганрогскому художественному музею купят новые машины

Покупка машин позволит музею участвовать в обменных выставках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Таганрогского художественного музея закупят новые машины. Такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на сайте правительства региона.

- В результате чрезвычайного происшествия 28 июля машины, стоявшие в гараже музея, были повреждены и восстановлению не подлежат, – уточнили в правительстве.

На закупку транспорта из областного бюджета выделят почти 5,3 миллиона рублей. Благодаря этим средствам будут приобретены автомобили LADA Vesta Cross и «ГАЗель NEXT» или же машины очень близкие по характеристикам.

Таганрогский художественный музей ведет обменные выставки с музеями на территории России, а также в самой области. Покупка машин позволит не приостанавливать работу учреждения в этом напрвлении.

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