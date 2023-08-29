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НовостиОбщество29 августа 2023 10:40

Таганрогскому художественному музею купят новые машины

Новый транспорт заменит автомобили, которые были повреждены при взрыве 28 июля
Екатерина ЖУКОВА
Покупка машин позволит музею участвовать в обменных выставках.

Покупка машин позволит музею участвовать в обменных выставках.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Таганрогского художественного музея закупят новые машины. Такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на сайте правительства региона.

- В результате чрезвычайного происшествия 28 июля машины, стоявшие в гараже музея, были повреждены и восстановлению не подлежат, – уточнили в правительстве.

На закупку транспорта из областного бюджета выделят почти 5,3 миллиона рублей. Благодаря этим средствам будут приобретены автомобили LADA Vesta Cross и «ГАЗель NEXT» или же машины очень близкие по характеристикам.

Таганрогский художественный музей ведет обменные выставки с музеями на территории России, а также в самой области. Покупка машин позволит не приостанавливать работу учреждения в этом напрвлении.

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