Оборот розничной торговли в Ростовской области увеличился на 9,4 %

Повышение показателей розничной торговли отмечали в течение семи месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Оборот розничной торговли в Ростовской области по сравнению с прошлым периодом увеличился на 9,4 %. К такому выводу пришли исследователи на основе данных за январь - июль 2023 года.

По данным Ростовстата, повышение показателей товарооборота в регионе отмечали в течение семи месяцев. В середине лета обозначилась сумма в 811 млрд рублей.

Поступления от продажи продовольственных товаров сформировались на уровне в 393,5 млрд рублей, непродовольственные товары принесли 417,3 млрд рублей.

Если говорить в процентах, то темп оборота пищевой продукции за прошедшие семь месяцев возрос на 10,5 %, а реализация непродовольственных товаров оказалась на 8 % выше прежних показателей.

- Оборот донских ресторанов, кафе, столовых, закусочных и других заведений общепита составил 48,3 млрд рублей или 168,6 % к уровню января-июля прошлого года (в сопоставимых ценах), - говорится на сайте Ростовстата.

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