В школах Таганрога к 1 сентября отремонтировали спортивные площадки

Спортивные площадки станут местом притяжения детей и молодежи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Таганрога к началу нового учебного года обновили спортивные площадки. Также в рамках проекта «Сделаем вместе» обновили асфальт в детском саду № 51 и поменяли крышу детского сада № 25. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- На вышеуказанные работы были выделены средства в размере 12498,7 тысяч рублей, в том числе 9473,8 тысяч рублей - из областного бюджета и 3024,9 тысяч рублей - из местного бюджета, – прокомментировали чиновники.

Спортивные площадки станут местом притяжения детей и молодежи. Здесь они смогут не только заниматься спортом на занятиях физкультурой и в спортивных секциях, но и каждый день весело играть в подвижные игры на свежем воздухе.

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