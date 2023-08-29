Эксперты проверили качество мобильного интернета на курортах Северного Кавказа

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Исследовательское агентство TelecomDaily проанализировало качество покрытия сети сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов СКФО. Среди них Нальчик, Дербент, Махачкала, Грозный, Назрань, Владикавказ, Черкесск и другие.

Специалисты преодолели тысячи километров трассы «Кавказ» в разгар курортного сезона. Они измерили несколько параметров мобильного интернета с помощью специального оборудования и определили, с каким оператором лучше отправиться в отпуск. Лидером по параметрам, отвечающим за стабильность соединения оказался МТС.

Тест базировался на успешности загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео, текст. В 11 курортах Северного Кавказа, в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Чечне качество соединения в сети LTE у МТС достигает 98%. В 8 из 11 точек замера и на трассе «Кавказ» оператор показал самую быструю загрузку страницы. При этом уровень задержки сигнала Ping у компании составил всего 103,8 Мс, что свидетельствует о высокой скорости передачи пакета данных на сервер и обратно.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

- Данные, которые мы видим в исследовании для нас вполне ожидаемы. За последние два года мы улучшили сеть на трассе «Кавказ» сразу в нескольких регионах СКФО. В столицах республик и крупных населенных пунктах, в туристических местах работа над сетью не прекращается ни на минуту, — говорит первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Ранее к туристическому сезону оператор обеспечил связью и мобильным интернетом популярный участок Сулакского каньона. В два раза увеличил скорость мобильного интернета в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии.