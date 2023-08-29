До конца года спрос на льготную ипотеку вырастет на четверть по прогнозам экспертов

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Повышение ставок по рыночным программам ипотеки могут снизить интерес ко вторичной недвижимости, считает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Эксперт предполагает, что вырастет спрос на квартиры в новостройках, кредит на которые по-прежнему дают по однозначным ставкам. Как итог, в четвертом квартале число льготных программ в объеме выдач ипотеки достигнет 60 процентов — это более чем на четверть больше показателей начала года.

С повышением ключевой ставки до 12 процентов банки повысили ставки по нельготным программам и предупредили клиентов. Перед этими изменениями значительно вырос спрос на ипотеку — только в ВТБ с 14 по 20 августа зафиксировали рост свыше 40%.

Аналитики считают, что интерес заемщиков теперь направится на программы с господдержкой, которые позволяют оплачивать минимальный ежемесячный платеж. Весной и летом 2023 года российские банки выдавали на льготных условиях почти каждую вторую ипотечную сделку. Самой популярной стала «семейная ипотека», ее условия были расширены: банк с начала августа выдал уже более 11 тысяч сделок на льготных условиях на сумму 63 миллиарда рублей — на четыре миллиарда больше, чем за весь июль.

В новых условиях игроки рынка будут предлагать заемщикам специальные условия на покупки в новостройках, стимулируя спрос на льготную ипотеку. Например, снизить до 15 сентября ставки по всей линейке льготных программ.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ считает, что теперь усилит свои позиции госипотека.

- По нашей оценке, до конца года господдержка может нарастить еще порядка10 процентных пункта и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%), — сообщил Сергей Бабин.

Он отмечает, что такой прогноз исполним при условии ключевой ставки выше 10-11 процентов. В случае, если регулятор начнет тянуть ее снижать, потянутся вниз и ставки по ипотеке, что и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач.