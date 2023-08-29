Wink покажет комедию «Лето в городе» 1 сентября

Фото: ПАО «Ростелеком».

Премьера шестисерийного романтического сериала «Лето в городе» состоится в видеосервисе Wink 1 сентября 2023 года. Это – драматическая комедия от кинокомпании «Темпо-Ритм», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Московских новостей» и Комитета по туризму города Москвы.

Кино рассказывает о жизнерадостной девушке Мари из семьи русских эмигрантов во Франции. Она влюбляется в Павла из Москвы и принимает решение лететь в русскую столицу. Мари хочет сделать сюрприз на день рождения любимому. Обстоятельства складываются так, что девушка становится стажером в ивент-агентстве, где работает ее избранник. Ей удается спасти несколько крупных мероприятий.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Мари трудно успевать жить в ритме российского мегаполиса. Но девушкой движет любовь, и она остается в Москве. Конечно, влюбленных ждут испытания, но они обязательно с ними справятся.

– Вы идете по летнему солнечному городу, вас обдувает свежий ветерок. Настроение легкое, позитивное, а на душе желание пританцовывать, мурлыкать себе под нос любимые песни, и впереди целое лето. Представили? Такие же эмоции и желания вызывает наш новый сериал “Лето в городе”. У меня даже от съемок такое же ощущение было, а уж от просмотра — тем более! Всем летнего и солнечного настроения на душе! — пожелал исполнитель главной роли Вячеслав Чепурченко.

Гендиректор видеосервиса Wink (СП «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин добавил, что просмотр сериала станет одним из лучших вариантов устроить романтический вечер дома. Кроме того, картина обязательно зарядит хорошим настроением.

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