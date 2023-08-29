Ростовская область стала одним из лидеров по выдаче детских банковских карт

Фото: ru.freepik.com.

Ростовская область вошла в перечень регионов, где выдано больше всего детских банковских карт от Сбера. 17% учеников младшей и средней школы в стране ими пользуются.

С началом учебного года родители начнут выделять детям школьного возраста деньги на карманные расходы: на проезд, обеды в столовой. Наличные деньги ребенок может потерять или бесконтрольно потратить. Именно поэтому все больше становятся популярны детские банковские карты. Школьникам проще делать покупки, а родителям контролировать расходы своих детей.

К примеру, с помощью СберКарты взрослые могут отслеживать в своем приложении историю операций и баланс детской карты, а также настраивать лимиты. Школьники же могут научиться управлять своим бюджетом и накапливать деньги на желаемую крупную покупку.

- Собирать ребенка в школу всегда немного волнительно. С началом нового учебного года многие родители решают начать выдавать деньги на карманные расходы: транспорт, питание, возможность накопить на первую большую покупку. Но наличные деньги ребенку легко потерять, а с детской картой родители всегда могут контролировать расходы или пополнять баланс, — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.