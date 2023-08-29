В новочеркасскую колонию хотели пронести телефоны и алкоголь

Мужчину досмотрели и нашли семь свертков. Фото с сайта ГУФСИН России по РО.

В новочеркасской колонии пытались передать не разрешенные к использованию на территории учреждения предметы. Среди них оказались телефоны и бутылки с алкоголем. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

- 28 августа сотрудники исправительной колонии, реализуя ранее полученную оперативную информацию, при попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения, задержали гражданина, – рассказали в управлении.

Его досмотрели у нашли семь свертков. С их помощью мужчина пытался пронести мобильные телефоны, зарядные устройства и фурнитуру. Также на территорию колонии он стремился передать шесть пол-литровых бутылок, в которых была спиртосодержащая жидкость.

Сейчас в отношении произошедшего проводится проверка.

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