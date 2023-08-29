Расходы на выборы депутатов в Ростовской области увеличились в 1,5 раза за 5 лет

Выборы парламентариев VII созыва проведут с 8 по 10 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростовской области расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного собрания VII созыва планируются в размере 528 млн рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Известно, что 5 лет назад, в 2018 году, в рамках выборов донских парламентариев VI созыва потратили 353,6 млн рублей, то есть в 1,5 раза меньше, чем в настоящее время.

На рост планируемых сумм в 2023 году повлияли:

- увеличение оплаты труда членов областного Избиркома с правом решающего голоса всех уровней (более 26 000 человек);

- повышение цен на закупаемые товары, работы и услуги. Изменение стоимости оказалось продиктовано динамикой уровня инфляции.

Напомним, выборы в Заксобрание Ростовской области VII созыва проведут с 8 по 10 сентября 2023 года. Всего на места претендуют 235 одномандатников и 406 кандидатов от политических партий. Парламент изберут на пять лет.

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