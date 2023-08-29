В Ростове появился мурал с портретом атмана Платова на стене дома. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершили создание мурала с портретом атамана Платова. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Портрет знаменитого казака находится на стене дома на улице Скачкова, 54. Мурал приурочен к году атамана Матвея Ивановича Платова.

По словам председателя по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, эта работа стала не только данью уважения молодежи к великому предку, но и отсылкой к значению донского казачества в СВО, что показывает нерушимую связь поколений и продолжение великих побед донских казаков.

Главная цель акции – создать комфортную городскую среду, а также привлечь внимание молодежи к улучшению окружающей среды в Ростове.

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