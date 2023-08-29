До середины декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта

По ряду улиц Ростова ограничат движение транспорта с 18 сентября по 15 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ремонта водопроводов в Ростове ограничат движение транспорта по нескольким улицам, предупредили водителей в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В частности, с 18 сентября по 15 декабря ограничение будет действовать по западной стороне переулка Островского от улицы Большой Садовой до Пушкинской.

Также в эти дни ограничат проезд по крайней правой полосе Гвардейской площади, проспекту Сиверса и улицы Депутатской. А именно — от Гвардейской площади, 3 до съезда на проспект Сиверса и потом по проспекту Сиверса и улице Депутатской.

Напомним, что с 17 сентября в Ростове часть улицы 2-й Володарского от переулка Салютина до улицы Дубовского в западном направлении сделают односторонней. Таким образом власти хотят увеличить пропускную способность дороги.

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