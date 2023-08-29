Жительница Ростовской области нашла на могиле бабушки чужое захоронение

Батайчанка пожаловалась в полицию на акт вандализма на кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Батайска Ростовской области пережила ужас, когда пришла на местное кладбище. Там вот уже больше сорока лет покоится ее бабушка. Но вместо могилы близкого человека Наталья обнаружила захоронение незнакомки.

- Наше же надгробие вырвали с корнем, - говорит она.

По словам женщины, на это пошли местные жители, которые не нашли другого места для того, чтобы похоронить свою родственницу. Батайчанка уже написала по данному факту заявление в полицию. Также в деталях разбирается администрация.

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