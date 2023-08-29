В Ростовской области совет по улучшению жизни женщин возглавил мужчина

Председателем совета по улучшению жизни женщин стал заместитель губернатора Андрей Пучков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о создании в регионе совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на областном портале правовой информации.

Председателем совета стал заместитель губернатора Андрей Пучков. Всего в него вошли восемь женщин и шесть мужчин, включая председателя.

Среди задач совета в документе значится рассмотрение проблемных вопросов и практики реализации стратегии на территории региона.

В плане мероприятий совета оказались, в том числе, социальное сопровождение женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение эффективности профосмотров и диспансеризации женщин и девочек и создание школы репродуктивного здоровья.

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