В Ростовской области совет по улучшению жизни женщин возглавил мужчина

Председателем совета по улучшению жизни женщин стал заместитель губернатора Андрей Пучков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о создании в регионе совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на областном портале правовой информации.
Председателем совета стал заместитель губернатора Андрей Пучков. Всего в него вошли восемь женщин и шесть мужчин, включая председателя.
Среди задач совета в документе значится рассмотрение проблемных вопросов и практики реализации стратегии на территории региона.
В плане мероприятий совета оказались, в том числе, социальное сопровождение женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение эффективности профосмотров и диспансеризации женщин и девочек и создание школы репродуктивного здоровья.
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