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НовостиОбщество29 августа 2023 16:45

В Ростовской области совет по улучшению жизни женщин возглавил мужчина

До 2030 года в Ростовской области будет действовать совет по улучшению жизни женщин
Дмитрий Кутепов
Председателем совета по улучшению жизни женщин стал заместитель губернатора Андрей Пучков.

Председателем совета по улучшению жизни женщин стал заместитель губернатора Андрей Пучков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о создании в регионе совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на областном портале правовой информации.

Председателем совета стал заместитель губернатора Андрей Пучков. Всего в него вошли восемь женщин и шесть мужчин, включая председателя.

Среди задач совета в документе значится рассмотрение проблемных вопросов и практики реализации стратегии на территории региона.

В плане мероприятий совета оказались, в том числе, социальное сопровождение женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение эффективности профосмотров и диспансеризации женщин и девочек и создание школы репродуктивного здоровья.

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