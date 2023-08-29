В Ростовской области на очистку правого притока Дона направят больше 59 млн рублей

В Ростовской области специалисты займутся очисткой правого притока Дона в 2023-2024 годах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на очистку правого притока Дона выделят больше 59 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Российский Федерации.

Согласно опубликованной информации, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Так, на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов Ростовская область получит дополнительные средства.

Специалисты займутся работами на правом притоке Дона – реки Темерник. Очистка водного объекта будет проходить в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Отметим, что всего в России на эти цели планируется выделить 230 млн рублей в 2023 и 2024 годах.

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