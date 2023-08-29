В Ростове строительство «Западной хорды» идет в соответствии с планом

В Ростове-на-Дону подрядчики завозят материалы для строительства «Западной хорды» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове строительство «Западной хорды» идет в соответствии с установленным планом. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, в скором времени на участке специалисты проведут переустройство объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Юг» и магистральных водоводов. Также подрядчики уже проделали необходимые работы на кабелях связи, линий газопроводов и электропередач.

На дорожном объекте идут работы по строительству двух эстакад через ж/д пути протяженностью больше 500 метров. Кроме того, подрядчики, приступили к возведению путепровода на съезде в районе примыкания объекта к транспортной развязке на 9-м км автомобильной дороги Р-280. Сейчас на дорожный объект активно завозят инертные материалы, что позволит и в дальнейшем обеспечивать высокий темп работ.

Напомним, что строительство первого этапа автомобильной дороги планируют завершить в 2024 году. Ее протяженность составит 4,75 км. Полностью «Западную хорду» завершат к концу 2025 года.

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