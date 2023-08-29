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НовостиПроисшествия29 августа 2023 20:47

В Ростовской области девушка обокрала свою подругу

В Зерноградском районе 25-летняя девушка украла деньги у своей подруги
Лейла МИРИШОВА
Злоумышленницу задержали

Злоумышленницу задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области девушка обокрала собственную подругу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Зерноградском районе.

По предварительной информации, к 29-летней женщине приехала погостить 25-летняя подруга. В один из дней девушка воспользовалась отсутствием хозяйки квартиры. Она нашла тайник под матрасом и украла 35 тысяч рублей. Найденные деньги злоумышленница потратила на свои нужды. Когда хозяйка квартиры вернулась домой, то обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители быстро задержали горе-подругу. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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