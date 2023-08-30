В Ростове-на-Дону 30 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду и +28

Последние дни лета порадуют ростовчан солнечной и немного прохладной погодой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове синоптики прогнозируют в городе солнечную погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 30 августа, в городе ожидается солнечная погода. В утреннее время в городе будет до +21 градуса. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +21 градуса, и станет прохладнее. Порывы ветра в этот день достигнут 8-10 метров в секунду.

Отметим, что последний летний день в Ростове ожидается таким же солнечным. Днем воздух в донской столице прогреется до +31 градуса, а в вечернее время столбики термометров покажут до +22.

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