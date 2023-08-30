В Новочеркасске под колесами легковушки едва не погибла 68-летняя женщина

В Новочеркасске водитель отечественного авто сбил пожилую женщину. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске легковушка сбила пенсионерку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 29 августа около 18 часов.

По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады Калины» двигался по улице Мацоты. В этот момент со стороны улицы Горького на пешеходный переход вышла 68-летняя женщина. Водитель отечественного авто не успел притормозить и сбил пенсионерку.

В результате аварии, пожилая женщина получила травмы, и ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 29 августа в Каменск-Шахтинске пьяный водитель сбил двух девочек. Пострадавших школьниц 12 и 16 лет доставили в больницу. Водитель задержали правоохранители.

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