В Ростове мужчину проверяют за то, что катал людей на параплане

Ростовчанин незаконно катал людей на параплане. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В донской столице в поле зрения транспортной полиции попал местный житель, который придумал хоть и несложный, но незаконный способ заработка.

Так, горожанин на старом мотопараплане с прикрепленным к нему парашютом катал любителей экстрима. При этом летательный аппарат был без номерных знаков, а сам бизнесмен работал без разрешающих документов.

Донские полицейские провели проверку.

- Ее материалы переданы в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если на ростовчанина заведут дело, а суд признает его вину, то ему может грозить штраф в 300 тысяч рублей.

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