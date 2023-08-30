Донским туристам стал доступен автомобильный гид по Дагестану

Город «Избербаш». Название с кумыкского языка переводится как «След на вершине горы». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС».

Компания МТС запустила автомобильный аудиогид по туристическим местам Дагестана. Он состоит из двух частей: «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» и «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш». Маршруты охватывают все основные достопримечательности республики и рассчитаны на несколько дней поездки.

Аудиогид «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» поможет найти такие природные достопримечательности как бархан Сарыкум, озеро Мочох, Карадахская теснина, Салтинский водопад, Сулакский каньон, каскад дагестанских ГЭС на реке Сулак. Подскажет, где поесть и остановиться на ночевку по пути к горным аулам Гимры, Унцукуль, Аракани, Кудутль, Чалда, Цада, Чох, Гуниб и др.

Аудиогид «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» проведет туриста вдоль побережья Каспия, расскажет, где лучшие пляжи, пригласит в Дербент, затем поможет добраться до Самурского леса и уведет высоко в горы к аулу Куруш и окружающим его горам.

Смотровая площадка на Ирганайском водохранилище. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС».

Кроме этого тревел-гид расскажет о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях. Он познакомит с унцукульскими мастерами, центрами ковроткачества, с мастерами-оружейниками в ауле Кубачи, подскажет интересные музеи и места, где обязательно нужно попробовать урбеч, абрикосовую кашу, местные фрукты и другие дагестанские блюда.

- В основном туристы прибывают в Махачкалу и отсюда начинают свое путешествие по Дагестану на арендованном авто или на машине с гидом. Самым популярным направлением в республике является Дербент. Мы очень тщательно прорабатывали маршрут вдоль самых популярных точек, чтобы турист по пути к достопримечательностям узнал Дагестан, его историю и культуру. - рассказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

«Микрах» - одно из древнейших поселений лезгистана. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС».

Аудиогидами бесплатно могут воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогиды «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» или «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» в разделе «онлайн». Для удобства экскурсию можно заранее полностью загрузить на смартфон.