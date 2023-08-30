В России растет спрос на промышленную ипотеку для бизнеса

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С момента запуска программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года было заключено соглашений на 7,4 млрд рублей, по сообщению ВТБ. К тому же, получили одобрение проекты еще на 5,8 млрд рублей.

Программой финансовой поддержки воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Наибольший объем средств получили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. Обновленные условия льготной программы предполагают не только покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.

- На начало августа у нас действует 10 тысяч соглашений в рамках льготного кредитования на сумму более 880 млрд рублей. Мы постоянно работаем над повышением доступности льготных программ, чтобы поддержать в развитии как можно больше клиентов. Только за первые восемь месяцев действия промышленной ипотеки мы заключили кредитных соглашений на более чем 7 млрд рублей и рассчитываем на дальнейший рост интереса производственных компаний к ее обновленным условиям, − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.