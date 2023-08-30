Wink и START выпустили тизер сериала «Слово пацана»

Фото: ПАО «Ростелеком».

Видеосервисы Wink и START представили первый тизер и постер «Слово пацана». Это восьмисерийная драма о жизни страны в конце 1980-х годов. Зрители смогут вспомнить о временах, когда жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому еще никто не знал.

Сериал снят режиссером Жорой Крыжовниковым, создателем фильмов «Лед 2» и «Звоните ДиКаприо!». Роли исполнили Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый и Сергей Бурунов.

Впервые сериал можно будет увидеть осенью. Эксклюзивный показ состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START. Зрители найдут фильм на линейках Wink Originals и START Originals.

Фото: ПАО «Ростелеком».

— Слово пацана — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы, — рассказал исполнитель главной роли Иван Янковский.

Фильм рассказывает, как умирает Советский союз, и свобода начинает граничить с беспределом. Родители борются за выживание, а дети отправляются на улицу и стараются контролировать все вокруг. Появляются новые правила жизни, и слово пацана часто оказывается сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Проект является участником фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Он состоится с 7 по 12 сентября в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Показ первых эпизодов пройдет в заключительный день фестиваля.